ЦВ «Протек» стал лауреатом премии «Компания года»

По итогам 2018 г. компания ЦВ «Протек» стала лауреатом бизнес-премии «Компания года» в сегменте «Оптовая торговля». Церемония награждения прошла 27 мая в Доме Союзов (г. Москва).

Лауреатов премии методом дистанционного голосования выбирает Экспертный совет, представленный ведущими политическими и общественными деятелями России и представителями бизнеса. В частности, в его состав входят зам. генерального директора «Фонда содействия инновациям» Павел Гудков, президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган, президент Российской академии бизнеса и предпринимательства Ирина Горбулина, председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Список номинантов премии сформирован на основании данных, предоставленных в формате рэнкингов (рэнкинг – от англ. ranking, ранжирование) партнерами премии – рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Медиалогия».

Критерий отбора участников конкурса – вхождение в ТОП-10 в отрасли. Участники ранжируются по объему и темпам прироста реализации продукции.

Помимо ЦВ «Протек» в сегменте «Оптовая торговля» были представлены компании Merlion, «Международные услуги по маркетингу табака», «Киа Моторс Рус» и «Хендэ Мотор СНГ».

«Премия «Компания года» – очередное признание высокого статуса ЦВ «Протек» в сегменте дистрибуции не только на фармацевтическом рынке, но и в масштабах всего потребительского рынка страны. Для наших партнеров и клиентов лидерство в этом конкурсе еще раз подтверждает высокую эффективность бизнес-процессов компании, устойчивость ее позиций и надежность в сотрудничестве. Мы высоко ставим возможность оценить свои ресурсы в сравнении с крупнейшими российскими компаниями – дистрибьюторами», – отметил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

Источник: ЦВ «Протек»

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