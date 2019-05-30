Аптечная сеть 36,6 запустила доставку заказов на дом

В интернет-аптеке 366.ru появился новый сервис – доставка заказа курьером на дом. В данный момент на сайте для курьерской доставки доступно более 3000 товаров, разрешенных законодательством РФ к продаже дистанционным способом: парфюмерные и косметические средства, медицинская техника (тонометры, небулайзеры и т.д.), гигиенические средства, предметы для ухода за больными и новорожденными.

Доставка будет осуществляться до двери уже через день после оформления заказа. Пока сервис работает только в Москве и Московской области, но уже в июне распространится на всю Россию.

Технически для реализации онлайн-торговли лекарственными средствами в «36,6» все готово, сообщили в компании. Заказ лекарственных средств с доставкой на дом станет возможным лишь после принятия закона о дистанционной торговле. Теперь же лекарства, заказанные через интернет, забрать можно непосредственно в аптеке.

Фото: ru.depositphotos.com

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