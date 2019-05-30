Елена Дердюк будет руководить розничным подразделением аптечной сети «36,6»

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявляет о назначении Елены Дердюк, директора сети «Горздрав», на должность исполняющей обязанности заместителя генерального директора розничного подразделения.

В ведении Елена Дердюк будут находиться дирекция по торговым операциям, департамент органического развития и дирекция по эксплуатации.

С ноября 2016 г. по июнь 2018 г. Елена Дердюк работала в аптечной сети «Мега Фарм», где занимала должность операционного директора, директора по продажам. Также Елена в разное время работала в аптечной сети А5, занимала должность директора дивизиона «Регионы», возглавляла аптечные сети «Мелодия здоровья» и «Фарм-Трейд».

«Елена уже является членом управленческой команды и хорошо знает компанию. У нее есть успешный опыт руководства аптечными сетями. Мы уверены, что на новой должности она покажет себя эффективным руководителем, что позволит нам усилить розничное подразделение компании и повысить прибыль каждой аптеки» — прокомментировал новое назначение генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимир Нестеренко.

Источник: сообщение компании

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