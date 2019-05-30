Неучастие в аукционах фармпроизводители объясняют низкой максимальной ценой контрактов

Минздрав подвел итоги повторно объявленных в апреле 2019 года аукционов на поставку препарата для лечения пациентов с ВИЧ ламивудин. Исходно министерство объявило конкурсы на поставку этого лекарства, в том числе в сочетании с другими препаратами, в феврале. Но из пяти аукционов контракты были заключены только по двум. Теперь, согласно материалам госзакупок, контракт может быть заключен только по одному аукциону, а на конкурсы на поставки ламивудина на 273,4 млн руб. и 26,3 млн руб. не было подано ни одной заявки, сообщает «Коммерсант».

По данным госреестра лекарственных средств, ламивудин в России зарегистрировали 11 компаний. После срыва первых аукционов организация «Пациентский контроль» обратилась к этим производителям с просьбой разъяснить причины неучастия и сообщить, планируется ли поставлять лекарства для повторных аукционов. Ответы организация получила от трех производителей. В АО «Оболенское» сообщили, что в связи с отсутствием заказов на поставку от дистрибуторов ламивудин отсутствует на складе готовой продукции. В ЗАО «Канонфарма» и ООО «Нанолек» неучастие в аукционах объяснили низкой максимальной ценой контрактов. Как пояснил в своем ответе «Нанолек», предельная отпускная цена на ламивудин + зидовудин компании — 2,1 тыс. руб. за упаковку или 34 руб. за таблетку. А в февральском тендере Минздрава на поставку этого препарата цена за одну таблетку была установлена в 4 руб., в повторном аукционе — 16 руб. В «Нанолек» говорят, что готовы участвовать в аукционах только в случае внесения изменений в правила формирования максимальной цены контракта.

По словам представителя «Пациентского контроля» Юлии Верещагиной, срыв повторных аукционов произошел впервые за время централизованных закупок препаратов против ВИЧ с 2017 года. В Минздраве заявили, что производители и поставщики лекарств сами принимают решения об участии в аукционах. Там добавили, что новые тендеры будут объявлены в июне 2019 года, а имеющихся запасов ламивудина должно хватить почти на пять месяцев.

Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков напоминает, что с января 2019 года Минздрав использует новую методику формирования максимальной стоимости контракта. Но при ее разработке из-за желания минимизировать расходы бюджета не учли экономику производства лекарств, отмечает он. По словам топ-менеджера, участники рынка, как правило, прилагают все усилия, чтобы получить контракт, но в данном случае участие было абсолютно невыгодно. Рано или поздно, допускает господин Глушков, проблема может охватить закупки и других лекарств.

gmpnews