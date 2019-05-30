Servier расширяет глобальную сеть своих представительств

Servier Pharmaceuticals, американский филиал французской международной фармацевтической Группы Сервье, официально открыл свой офис в США. Таким образом, Сервье расширяет глобальную сеть своих представительств и делает очередной шаг на пути становления одной из ведущих фармацевтических компаний мира. Основным направлением деятельности компании в США будет лечение онкологических заболеваний, при этом будут разрабатываться и другие терапевтические направления.

На данный момент подразделение насчитывает около 100 сотрудников, занятых в сфере маркетинга, развития бизнеса, научных исследований и разработок, стратегической поддержки. В ближайшие 5 лет число сотрудников планируется удвоить. Кроме того, Servier открыла в Бостоне первый офис сети BioInnovation, занимающийся развитием инноваций и партнерств.

«Вступление компании Сервье в наше Содружество позволит укрепить репутацию штата Массачусетс как крупного центра медицинских технологий, и создать дополнительные рабочие места, — отметил Тимоти Макгурти, заместитель секретаря Управления жилищного строительства и экономического развития штата Массачусетс. — Мы поддерживаем желание Сервье работать в нашем штате и высоко ценим их богатую историю исследований и научных прорывов. Это хорошо согласуется с инновационными достижениями нашего штата в сфере здравоохранения. Мы видим отличные перспективы дальнейшего партнерства и сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими организациями Бостона, а также с широкими кругами специалистов по уходу за пациентами».

Компания Сервье присутствует в США с 2018 года. Она приобрела онкологическое направление бизнеса компании Shire, включая все реализуемые и разрабатываемые продукты данной компании, а также унаследовала ее партнерские связи с ведущими фармацевтическими компаниями США, в том числе с Novartis, Allogene Therapeutics, Ipsen, MacroGenics и Symphogen. Сервье давно сотрудничает с местными научно-исследовательскими учреждениями, в том числе с Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом.

«Мы пришли сюда надолго, — отметил Дэвид К. Ли, главный исполнительный директор Servier Pharmaceuticals. — Бостон — один из ведущих мировых центров биоинноваций. Открытие здесь штаб-квартиры позволит нам получить передовой опыт и наладить сотрудничество с близкими по духу компаниями».

Сервье — международная компания с годовым объемом продаж около 4,7 млрд долларов, представленная на рынках 149 стран в таких сегментах как терапия онкологических, сердечно-сосудистых, иммуновоспалительных и нейродегенеративных заболеваний, а также сахарного диабета. Компания планирует включить в портфель лекарственный препарат каласпаргаза пегол. «Как независимая управляемая некоммерческим фондом компания Сервье осуществляет стратегию долгосрочного развития: в основе всей нашей деятельности – забота о пациентах», — подчеркивает президент компании Оливье Лоро. — Эта уникальная бизнес-модель позволяет ежегодно реинвестировать 25 % прибыли в научные исследования и разработки».

gmpnews