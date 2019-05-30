Mundipharma и Grünenthal обвиняются в подкупе врачей в Италии

Два производителя опиоидных анальгетиков – австрийская компания Mundipharma («Мундифарма») и немецкая Grünenthal («Грюненталь») обвиняются в подкупе врачей с целью продвижения своей продукции в Италии, сообщает агентство Associated Press.

Правоохранительные органы страны обвиняют Mundipharma и Grünenthal в выплате сотен тысяч евро двум компаниям, принадлежащим руководителю отделения анестезиологии и терапии боли больницы Маджоре в Парме Гвидо Фанелли.

Прокуратура считает, что Mundipharma и итальянское подразделение Grünenthal заплатили этим компаниям 464 тыс. евро и 640,8 тыс. евро соответственно, хотя в офисах компаний заявили, что им ничего об этом не известно. Кроме того, по мнению следствия, в аферах участвовали также итальянские компании Molteni и Angelini.

Следствие утверждает, что Гвидо Фанелли писал статьи, организовывал конференции, где активно опровергал предупреждения властей о росте потребления опиоидных препаратов и призывы к врачам ограничить их назначение. Такая же тактика применяется производителями наркотических препаратов в США.

В Италии потребление рецептурных опиоидных анальгетиков выросло с 1,1 ежедневной дозы на тысячу населения в 2005 г. до 4,5 доз в 2017 г.

Гвидо Фанелли называет себя «отцом» закона от 2010 г., упрощающего процедуру назначения опиоидов.

Mundipharma является международным подразделением американской фармкомпании Purdue Pharma («Пардью Фарма»), замешанной в скандале вокруг опиоидного кризиса в США. В марте компания согласилась заплатить 270 млн долл. в качестве урегулирования обвинений в ненадлежащем маркетинге опиоидов в штате Оклахома, а 12 лет назад компания заплатила более 600 млн долл. в рамках урегулирования аналогичных претензий на федеральном уровне.

В настоящее время на компанию поданы тысячи исков в 45 американских штатах в отношении маркетинга препарата OxyContin.

Два менеджера Mundipharma – генеральный директор по странам Южной Европы Марко Филиппини и директор по бизнесу и маркетингу в Италии Рикардо Чербаи в январе текущего года заключили сделку со следствием, но виновными себя не признали.

В свою очередь, коммерческий директор по Европе, Австралии и Северной Америке Grünenthal Альберто Груа и генеральный менеджер по странам Южной Европы немецкой компании Тило Штадлер продолжают настаивать на своей невиновности и находятся под следствием. В компании они уже не работают.

Компании ранее уже были оштрафованы за эти нарушения, но размер штрафа вызвал недовольство общественности. Так, итальянское подразделение Mundipharma было оштрафовано на 40 тыс. евро, а Grünenthal Italia – на 50 тыс. евро.

Илья Дугин

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