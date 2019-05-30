Сколково анонсировало стратегическую сессию по маркировке лекарственных препаратов

Центр развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО в сотрудничестве с Track & Trace Educational Center, международным независимым центром компетенций в области цифровой маркировки и прослеживания товаров в РФ и государствах ЕАЭС, проводит 1 и 2 июля 2019 г. стратегическую сессию «Управление внедрением маркировки лекарственных препаратов на предприятии» для руководителей фармацевтических компаний и производств, импортеров и дистрибуторов, аптечных сетей и медицинских учреждений.

Участие в стратегической сессии поможет руководителям сформировать эффективные управленческие планы внедрения маркировки и оборота лекарственных препаратов, избежать ошибок на этапах планирования и реализации проекта, сократить временные затраты, избежать финансовых потерь и обеспечить своевременное внедрение маркировки и оборота маркированных ЛП.

Опытом эффективного планирования и внедрения маркировки ЛП с участниками сессии поделятся международные и российские эксперты, участники эксперимента по внедрению маркировки в Европейском Союзе, на азиатских рынках, в странах Северной и Южной Америки, в Российской Федерации.

Официальный информационный партнер Сессии – «Фармацевтический Вестник», ведущий отраслевой информационно-аналитический портал.

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