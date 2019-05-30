Американский конгресс доказал влияние фармкомпаний на ВОЗ

Конгрессмены заявили, что рекомендации ВОЗ по медикаментозному лечению боли разрабатывались под чутким руководством производителей сильнодействующих опиоидных анальгетиков, в т. ч. препарата OxyContin, пишет газета The Washington Post.

Расследование инициировали конгрессмены Кэтрин Кларк и Хэл Роджерс. Они нашли доказательства того, что фармкомпании, в частности американская Purdue Pharma и другие заинтересованные стороны, получающие прибыль от назначения опиоидов, подталкивали ВОЗ к поддержке широкого применения этих препаратов по всему миру путем разработки соответствующих рекомендаций.

Purdue, естественно, категорически возражает против обвинений. В компании заявили, что она намерена защищать свое честное имя. В качестве доказательства своей невиновности она приводит тот факт, что расположена в США и не имеет бизнеса за рубежом.

В отчете утверждается, что две рекомендации ВОЗ по медикаментозному лечению выраженного болевого синдрома у взрослых и детей разработаны с учетом маркетинговой стратегии по опиоидным анальгетикам компании Purdue Pharma.

Илья Дугин

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