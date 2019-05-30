Sun Pharma завершила 2018 финансовый год с ростом показателей

В IV квартале 2018 финансового года объем продаж индийской фармацевтической компании Sun Pharma («Сан Фарма») увеличился на 5% и составил 70,4 млрд индийских рупий (1 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 75,4 млрд рупий.

Финансовый год в Индии длится с 1 апреля по 31 марта.

Квартальная прибыль упала на 52,6% – до 6,4 млрд рупий (92 млн долл.). Аналитики прогнозировали 9,5 млрд рупий.

За отчетный период объем продаж готовых лекарственных форм в США вырос на 20% и составил 443 млн долл.

Продажи подразделения Taro Pharmaceutical («Таро Фармасьютикал») увеличились на 3% – до 180 млн долл.

Объем продаж в Индии сократился на 44% – до 11 млрд рупий (158 млн долл.). Как отметили в Sun Pharma, без учета разовых расходов на изменения в области дистрибуции объем продаж на домашнем рынке увеличился на 11% и составил 21,9 млрд рупий (315 млн долл.).

Объем продаж в развивающихся странах вырос на 13% – до 173 млн долл., на остальных зарубежных рынках – на 32% – до 153 млн долл.

Показатель объем продаж активных фармсубстанций увеличился на 46% – до 4,8 млрд рупий (69 млн долл.).

За весь 2018 финансовый год объем продаж вырос на 10% и составил 286,9 млрд рупий (4,1 млрд долл.). Прибыль составила 26,7 млрд рупий (384 млн долл.) против 21,6 млрд рупий (318 млн долл.) годом ранее.

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Илья Дугин

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