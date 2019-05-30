Петр Глыбочко: управленческие кадры – вопрос номер один

Вопросы подготовки организаторов здравоохранения стоят в повестке дня под номером один, потому что те задачи, которые поставил Президент России по выполнению национальных проектов, невозможно решить без достаточно подготовленных управленческих кадров, заявил 29 мая ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, приветствуя в стенах вуза делегатов съезда организаторов здравоохранения России.

«Управленцы должны понимать, куда вести свой корабль, пусть даже небольшой – больницу или поликлинику, – сказал ректор. – К сожалению, мы видим тенденцию: как только стал главным врачом – считает, что учиться не надо. Это плохо. Здравоохранение сегодня – динамично развивающаяся отрасль. Период выживания отрасли закончился. Государство внесло огромные деньги в модернизацию здравоохранения. Сегодня мы реально конкурентоспособны с Европой. Но стоят задачи по подготовке кадров».

Ректор рассказал, что в Сеченовском университете управленцев готовит Институт лидерства и управления здравоохранением, созданный несколько лет назад.

В своем выступлении Петр Глыбочко обратил внимание на низкое качество образовательных услуг, предоставляемых организациями, которые имеют областную, региональную лицензию, но не имеют соответствующей базы и кадров.

«Мы подняли этот вопрос совместно с Минздравом, Советом Федерации, Государственной думой, – сообщил ректор. – Нельзя допустить дальнейшей подготовки и переподготовки врачей фирмами-однодневками. Вопрос болезненный, но его придется решать. Эту лавочку необходимо прикрыть!»

Обращаясь к региональным руководителям, Петр Глыбочко призвал их создавать условия для привлечения молодых специалистов. По его словам, чтобы молодой доктор остался работать в регионе, нужны три-четыре фактора. Во-первых, подготовленное рабочее место. Во-вторых, зарплата (благодаря президентским указам сегодня известно, какая зарплата должна быть у врача в том или ином регионе). В-третьих, предоставление жилья.

«Сегодня многие губернаторы выделяют деньги на жилье для врачей. В Ульяновской области, например, на эти цели выделен 1 млрд рублей – по местным ценам это 700 квартир!», – порадовался ректор.

И наконец, в-четвертых, нужно создавать условия для социального лифта. «Молодой врач должен понимать перспективы карьеры, иметь возможность со временем защитить кандидатскую, докторскую и перейти в ведущую клинику. Нужно об этом думать и включать вопрос в повестку дня», – сказал Петр Глыбочко.

Наталья Маскина

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