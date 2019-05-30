AstraZeneca сокращает объем соглашения с Inovio

В официальном представлении компании Inovio Pharmaceuticals («Айновио Фармасьютикалз»), зарегистрированном в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, указано, что MedImmune («МедИммьюн»), подразделение компании AstraZeneca («АстраЗенека»), планирует прекратить работы по дополнительным программам клинических исследований (КИ), за исключением программ КИ экспериментального препарата MEDI0457, в рамках соглашения, заключенного между компаниями в 2015 г., сообщает FirstWordPharma.

В рамках данного соглашения, которое потенциально могло принести компании Inovio более 700 млн долл., AstraZeneca приобрела права на экспериментальный препарат MEDI0457, ранее известный как INO-3112. AstraZeneca также получила права на участие в совместной разработке до двух новых противораковых вакцин-кандидатов на основе ДНК.

По информации Inovio, исследования MEDI0457 будут продолжены, включая оценку данного иммунотерапевтического препарата в комбинации с Imfinzi (durvalumab), ингибитором иммунных контрольных точек PD-L1 от AstraZeneca, у пациентов с формами рака, связанными с вирусом папилломы человека (ВПЧ). MEDI0457 разработан с целью таргетирования форм рака, вызываемых ВПЧ типов 16 и 18. Он генерирует ответ киллерных T-клеток, способных разрушать опухоли, вызываемые ВПЧ указанных типов.

Татьяна Кублицкая

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