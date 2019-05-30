Опрос Mail.ru: лекарства в интернете бронируют 44% пользователей

Mail.ru Group выяснила, как пользователи принимают решение о покупке лекарств через интернет и часто ли обращаются к онлайн-аптекам для бронирования заказа. Оказалось, что 44% респондентов из 3,5 тысячи заказывают лекарства и БАД онлайн.

Среди аудитории моложе 34 лет, а также тех, у кого есть дети, этот показатель выше: 50%. Половина опрошенных совершают такие покупки один – три раза в месяц. Чаще всего препараты через интернет покупаются зимой (45%) и осенью (30%).

При выборе препаратов 89% пользователей руководствуются личным опытом, а также рекомендацией врачей (этот фактор на втором месте). Существенную роль в выборе препарата играют скидки и известность производителя.

«Среди людей, у которых был опыт заказа препаратов в онлайн-аптеках, около 70% доверяют интернет-ресурсам с рекомендациями специалистов и сайтам производителей с описанием препаратов; среди тех, кто выбирает только офлайн-аптеки, эта доля чуть ниже – около 60%», – уточнили авторы исследования.

В конце 2017 года Дума в первом чтении приняла законопроект о дистанционной продаже OTC-препаратов. Сейчас документ готовится ко второму чтению. Интернет-торговлю лекарствами предлагается начать с 1 января 2020 года, но только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, причем в границах муниципального района или городского округа.

Онлайн-ритейлер Ozon.ru начал продажу лекарств еще в октябре 2018 года. Сервис получил лицензию на фармдеятельность, открыл собственные аптечные пункты и практиковал доставку лекарств посредством оформления поручений на курьеров. Интернет-аптека 366.ru аптечной сети «36,6» тоже стала доставлять заказы клиентам на дом. Пока речь идет только о таких товарах как парфюмерные и косметические средства, медицинские изделия (тонометры, небулайзеры и другие), гигиенические средства, предметы для ухода за больными и новорожденными.

vademec