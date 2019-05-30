Компания Александра Островского получила 389 млн рублей на открытие производства венозных игл

Компания – производитель медизделий и резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна «Гранат Био Тех», совладельцем которой выступает основатель «Инвитро» Александр Островский, получила льготный займ в 389 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП). Средства предназначены для организации и запуска производства венозных игл. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 487 млн рублей.

ФРП одобрила выдачу займа компании по программе «Комплектующие изделия». На полученные средства «Гранат Био Тех» намерен организовать серийное производство двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови и занять не менее 30% российского рынка этих изделий. Планируемая мощность предприятия – 80 млн изделий в год.

«Гранат Био Тех» стал резидентом ОЭЗ «Дубна» в 2016 году, основная специализация предприятия – производство вакуумных пробирок для взятия венозной крови. Предполагается, что мощность завода составит 200 млн пробирок, 80 млн игл и держателей, производство планируется запустить в 2019 году. Вложения в проект составили 1,25 млрд рублей.

Компания на 100% принадлежит ООО «Гранат Инвест», которым, по данным системы СПАРК-Интерфакс, владеют основатель Invitro Александр Островский (20,70%), его же структура ООО «ОМБ» (23,40%), Елена Куликовская (32,4%), Павел Куликовский (9%) и Александр Шишов (4,5%).

Производство игл – одно из перспективных направлений развития медицинской промышленности. В ноябре 2018 года компания «Техкомпозит» (дочернее предприятие АО «Инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега», входит в холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех») получила займ от ФРП в размере 500 млн рублей для организации в Ярославской области производства инъекционных медицинских игл. Проект реализуется совместно с южнокорейским производителем медизделий C&M-Tech, общий объем инвестиций оценивается в 797 млн рублей.

Фото: mibsnews.ru

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