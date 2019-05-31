Эксперт: в Калужской области выстроена эффективная «фармсистема»

30 мая в Калуге в рамках четвертого дня I Всероссийского Фармпробега состоялся круглый стол «Трансфер современных фармтехнологий и повышение доступности качественных лекарственных средств». На круглом столе выступили представители региональных органов власти, ассоциаций и фармкомпаний. В качестве модератора в мероприятии принял участие Алексей Мартынов, директор Ассоциации производителей биомедицинских и клеточных продуктов «АП БМКП», член Экспертного Совета Агентства стратегических инициатив. Организатором пробега является Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза. Соорганизатором в Калужской области выступает Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области.

Ключевые темы Фармпробега в Калуге – локализация производств как фактор повышения доступности лекарственных средств; преимущества кластерных систем в развитии фармацевтических предприятий; трансфер технологий в Российской Федерации: регуляторный аспект; сложности в трансфере ГЛС, успешные опыты трансфера.

Калужский фармацевтический кластер первый в России получил «Серебряный» сертификат Европейского секретариата кластерного анализа. Более 70% показателей были выполнены с существенным превышением требуемых значений, что подтверждает высочайший уровень системы управления кластером и соответствие результатов деятельности ведущим мировым практикам. Калужский фармкластер объединяет крупнейшие международные и российские фармконцерны, средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры – 64 участника. В их числе – 10 заводов полного цикла по стандартам GMP.

Как отметил министр экономического развития Калужской области Илья Веселов, приоритетом региональной власти является расширение существующих производств, развитие научно-исследовательской деятельности и привлечение новых компаний в созданную интегрированную систему фармотрасли.

«По итогам 2018 года выручка фармпредприятий региона составила более 50 млрд рублей. С 2012 года этот показатель вырос более чем в 10 раз. На предприятиях фармкластера работают 10 тысяч человек. Калужский фармкластер сегодня – это не только эффективная индустриальная инфраструктура, но и специализированные инжиниринговые центры, дуальная система подготовки кадров, образовательные программы от фармкомпаний, смежная производственная структура», – пояснил Илья Веселов.

Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области сформирован в 2011 году. В марте 2012 года был юридически оформлен как Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер».

«В рамках кластера мы взаимодействуем согласно стратегии развития с учетом конкурентной среды и общих отраслевых ресурсов. Калужский фармкластер – это синергетические проекты, кооперационные связи и логистические цепочки. Уже 7 лет кластер успешно работает и заметен на российской арене. Почти 160 наименований лекарственных средств производится, 30 – на стадии регистрации, 25 – в разработке», – подчеркнул генеральный директор Агентства инновационного развития – центра кластерного развития Калужской области Анатолий Сотников.

Директор по связям с госорганами «НИАРМЕДИК ПЛЮС» Александр Топорков: «В Калужской области выстроена эффективная «фармсистема», представленная идеями и разработками, производством субстанций, готовых лекарственных средств и утилизацией. Предприятия фармкластера занимаются совместными проектами, в частности, «НИАРМЕДИК» взаимодействует с компанией «БИОН» и «Хемофарм» в контексте производственных процессов, с «Палладио» – по упаковке лекарственных средств».

Также отмечалось, что в Калужской области сформирована открытая для решения любых производственных и непроизводственных вопросов правительственная команда, которая создала условия для развития фармкомпаний.

gmpnews