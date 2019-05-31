Новый производственный участок «Биосинтеза» рассчитан на 2 млрд таблеток в год

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб и глава Пензенской области Иван Белозерцев приняли участие в торжественной церемонии открытия производственного участка твердых пероральных лекарственных форм на заводе «Биосинтез» — производственном предприятии Sun Pharmaceuticals Industries Ltd., 30 мая 2019 года.

Мощность участка рассчитана на 2 миллиарда таблеток в год. Высокотехнологичный комплекс позволяет создать особые условия для производства лекарств.

«Компания решает одну из важных социальных задач — обеспечение наших граждан качественными и доступными медицинскими препаратами, — отметил Сергей Цыб. – Реализация подобного рода инвестиционных проектов вносит большой вклад в развитие региона. Благодарю руководство компании и коллектив предприятия, а также выражаю особую благодарность губернатору Ивану Белозерцеву и его команде за активное содействие развитию пензенской промышленности. Я верю, что в дальнейшем мы еще не раз станем свидетелями открытия новых производственных площадок».

Губернатор региона назвал открытие нового подразделения «Биосинтеза» большим событием, случившемся на пензенской земле.

«Видно, что проведена огромная работа, на предприятии идут масштабные преобразования, — констатировал Иван Белозерцев. – Объем инвестиций в этот участок составил порядка 800 млн рублей, это очень серьезные вложения. Приобретено современное оборудование. Очень важно, чтобы лекарства пензенского производства были конкурентоспособными не только в Российской Федерации, но и за ее пределами».

За большой личный вклад в развитие производства лучшим работникам коллектива были вручены почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ, губернатора Пензенской области, а также предприятия «Биосинтез».

ПАО «Биосинтез» (группа компаний Sun Pharma — пятая по величине в мире компания по производству дженериков и ведущая фармацевтическая компания Индии) известно как одно из крупнейших фармацевтических предприятий в России, которое производит продукцию в шести лекарственных формах. В 2018 г. предприятие стало лауреатом в номинации «За развитие экспортной деятельности в Пензенской области и продвижение продукции на экспорт». Ассортимент насчитывает более 160 наименований лекарственных средств. Более 60% из них входят в утверждённый распоряжением правительства РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

gmpnews