Петербургского предпринимателя задержали за сбыт медицинских игл на 175 тысяч рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО гендиректора и владельца ООО «Торговый дом БалтМедБизнес» Дмитрия Захарова по подозрению в сбыте незарегистрированных игл для биопсии на 175 тысяч рублей. Во время обыска сотрудники МВД изъяли более 6 тысяч изделий, наклейки для первичной упаковки, оборудование для переупаковки продукции и типографские макеты.

Дмитрия Захарова задержали 28 мая сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со следователями ГСУ СК по региону.

По данным следствия, Захаров владеет двумя компаниями, занимающимися поставкой медицинского оборудования и расходных материалов для проведения биопсии. Вместе с некой владелицей ИП они ввозили в Россию незарегистрированные медицинские изделия, переупаковывали и продавали. Как полагают следователи, им удалось продать не менее 250 незарегистрированных медицинских игл на сумму 175 тысяч рублей.

Согласно СПАРК-Интерфакс, Дмитрий Захаров является генеральном директором и бенефициаром ООО «Торговый дом БалтМедБизнес». Компания занимается производство медицинских инструментов и оборудования. За 2017 год ее выручка составила 324,6 млн рублей, чистая прибыль – 2,1 млн рублей. Он также является совладельцем двух компаний (по 51% в каждой), занимающихся оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Это ООО «БМБ-Волга» (выручка за 2017 год – 1,2 млн рублей, чистая прибыль – 57 тысяч рублей) и ООО «БМБ-Казань» (данных о финансовых показателях нет).

В отношении Дмитрия Захарова и его пратнера возбудили уголовное дело по п.а ч.2 ст.238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медизделий, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание – пять лет лишения свободы. Подозреваемые просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, залога или запрета на определенные действия, однако, суд отправил его в СИЗО. Какое решение было принято в отношении его партнера, не уточняется.

Правоохранительные органы регулярно проверяют поставщиков медизделий разных масштабов с целью выявления незарегистрированной продукции. Например, в начале мая инспекторы обнаружили в московской компании ООО «Имплант-лайн» незарегистрированные изделия для стоматологии – костнозамещающий материал и нерезорбируемые мембраны с титановым усилением. Было также возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

vademec