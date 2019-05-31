Законопроект о культивировании наркосодержащих растений подготовлен ко второму чтению

На состоявшемся 30 мая заседании Комитета по охране здоровья депутаты с учетом поправок рекомендовали к принятию во втором чтении проект федерального закона № 621437-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части совершенствования порядка культивировании наркосодержащих растений».

Законопроектом, разработанным Правительством Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации, устанавливается правовая основа организации полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории Российской Федерации.

Культивирование мака снотворного позволит отечественным фармацевтическим компаниям производить из собственного сырья такие социально значимые лекарственные препараты как наркотические анальгетики, широко применяемые для обезболивания в паллиативной помощи, в онкологии и хирургии, что исключит зависимость от зарубежных поставщиков субстанций.

Депутаты отметили, что законопроект является одним из инструментариев для реализации норм Федерального закона о паллиативной медицинской помощи, предусматривающего право пациентов на обезболивание наркотическими лекарственными препаратами.

Член Комитета Александр Петров подчеркнул, что мак будет культивироваться и перерабатываться только двумя государственными предприятиями под жестким контролем и охраной Росгвардии.

«Проекты нормативных правовых актов, которые должны быть подготовлены и представлены депутатам к третьему чтению, обеспечат эффективную систему безопасности всех работ с наркосодержащими растениями, на всех этапах: селекция, посев, выращивание, сбор и переработка маковой соломы для получения субстанции и изготовления готовых лекарственных препаратов» — отметил парламентарий.

В первом чтении проект федерального закона был принят 15 марта 2019 года.

gmpnews