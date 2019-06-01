В Пензе запущено новое производство пероральных препаратов

Открытие участка по производству твердых пероральных лекарственных форм состоялось 30 мая на заводе «Биосинтез» — предприятии компании Sun Pharma («Сан Фарма).

Как сообщил генеральный директор Sun Pharma в России Артур Валиев, работы по строительству на площади 7 тысяч квадратных метров продолжались в течение полутора лет, с ноября 2017 года.

Проект финансировался за счет собственных средств компании, их объем составил свыше 800 млн рублей. Производственная мощность участка достигает 2 миллиардов таблеток в год.

В торжественном мероприятии по запуску линии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как отметил г-н Цыб, производственный проект «решает важную задачу по обеспечению наших граждан качественными доступными препаратами». При этом он подчеркнул, что большая часть представленной номенклатуры лекарств входит в перечень ЖНВЛП.

«Мы надеемся, что с приходом нового собственника — компании SunPharma — дальнейшее развитие предприятия будет столь же интенсивным, — добавил он. — Хотелось бы увидеть реализацию новых инвестиционных планов по развитию и локализации новых препаратов».

Иван Белозерцев в своем выступлении пожелал производителю оставаться конкурентоспособным предприятием в масштабах всей страны, а также реализовать экспортный потенциал выпускаемой продукции.

По словам генерального директора компании «Биосинтез» Дмитрия Болдова, запуск новой линии открывает перед производителем новые возможности и позволить удовлетворять растущий спрос на доступные лекарства.

Сергей Рякин

pharmvestnik