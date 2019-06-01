RNC Pharma: в I квартале в РФ ввезено лекарств на сумму 125,5 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам марта 2019 г.

По итогам I кв. 2019 г. в нашу страну было ввезено готовых ЛП на сумму 125,5 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), динамика к аналогичному периоду 2018 г. составила при проведении расчетов в рублях 8,5%. Импорт in-bulk за тот же период достиг 30 млрд руб., при этом поставки нерасфасованной продукции за год выросли на 24,4%. Общая рублевая динамика по поставкам ЛП в Россию за первые три месяца 2019 г. достигла 11,3%.

С натуральной динамикой все обстоит значительно хуже. С начала года в Россию было ввезено 406,8 млн упак. готовых ЛП, это на 9,2% меньше, чем по итогам 1 кв. 2018 г. Падают и отгрузки нерасфасованной продукции, здесь за период аналитики фиксируют – 33,6% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД). Общая динамика поставок ГЛП и in-bulk за период при расчетах в МЕД составила 12,6%. Здесь можно констатировать активизацию процесса импортозамещения, который в 2018 г. объективно притормозился. Для сравнения отечественные производители в I кв. 2019 г. продемонстрировали рост отгрузок в упаковках на 0,5% и соответственно на 1,2% в МЕД.

Из числа корпораций, лидирующих в ТОР-15 по объемам импорта готовых ЛП, максимальную рублевую динамику за период продемонстрировали компании «Астеллас» (отгрузки выросли в 2,3 раза) и «Алексион» (в 2 раза). В первом случае прирост поставок был обеспечен в основном за счет препаратов «Флемоксин Солютаб» и «Адваграф», которые не импортировались в нашу страну в I кв. 2018 г. Динамика поставок «Алексион» была фактически полностью обеспечена значительным ростом отгрузок препарата «Солирис».

В отношении поставщиков нерасфасованной продукции в анализируемом периоде не было равных «Рош» (Roche), отгрузки in-bulk по компании за год выросли практически в 8,2 раза. Из 19 торговых марок корпорации, которые импортировались в нашу страну в исследуемом периоде, 7 поставлялись в нерасфасованном виде. Впрочем, речи о расширении локализационной активности не идет, все данные препараты отгружались и ранее, динамика скорее вызвана изменениями периодичности поставок. Локальными партнерами корпорации по-прежнему выступают российские компании «Р-Фарм» и «Фармстандарт».

pharmvestnik