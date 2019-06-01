Корейские ученые печатают искусственную роговицу на 3D-принтере

Сотрудничество группы южнокорейских ученых из различных университетов страны (в частности, Пхоханского университета науки и технологии (Pohang University of Science & Technology (POSTECH)) и Школы медицины Национального университета Кёнгбук (Kyungpook National University)) вылилось в возможность печатать искусственную роговицу на 3D-принтере с использованием биочернил, изготовленных из бесклеточной стромы роговицы и стволовых клеток, сообщает BioSpectrumAsia.

Поскольку полученная таким образом роговица «изготовлена» на основе биочернил, произведенных из ткани роговицы, она является биосовместимой, а технология 3D-печати с использованием стволовых клеток «повторяет» микросреду роговицы, поэтому ее прозрачность аналогичная таковой человеческой роговицы.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

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