Bayer заморозил проект по локализации производства в РФ

Немецкий холдинг Bayer заморозил проект по локализации производства противоопухолевого препарата «Нексавар» (сорафениб) в России.

Приостановка связана с выводом на рынок аналога «Нексавара» от российской компании «Натива» во время действия патентной защиты на оригинальное лекарство, пишет «Коммерсантъ». По словам источника издания, соглашение о локализации производства «Нексавара» в 2016 г. Bayer подписала с петербургской компанией «Полисан». На ее заводе уже выпускается антибактериальный препарат Bayer «Авелокс», а также осуществляется локализация противоопухолевого лекарства «Стиварга» и других. В проекты по локализации стороны уже вложили 1 млрд руб. Организация производства полного цикла «Нексавара» должна была завершиться в 2019 г.

В январе 2018 г. Bayer, опасаясь вывода дженерика на рынок, подала на «Нативу» в суд с требованием запретить российской компании продавать ее лекарство до истечения действия патента в 2026 г. «Нативе» удалось доказать в двух инстанциях, что при изготовлении «Сорафениб-натива» она использует собственную патентованную формулу. В ноябре Bayer добилась пересмотра своего спора с «Нативой». Суд по интеллектуальным правам отправил дело на повторное рассмотрение.

По данным Bayer, пока идут судебные разбирательства, «Натива» заключила уже 301 госконтракт на поставку своего дженерика.

Источник: «Коммерсантъ»

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