В Северной Осетии за виртуальные медикаменты перечислили реальные деньги

В Северной Осетии пресечена мошенническая схема, по которой две предприимчивые гражданки уводили деньги из бюджета республиканской больницы.

По документам средства – свыше 1,9 млн руб., шли на приобретение лекарственных средств в аптеке, которой руководила одна из подозреваемых, но на самом деле никаких поставок не было. Прибыль от фиктивных сделок оседала в карманах главного бухгалтера ЛПУ и директора розничной фармацевтической организации.

Женщинам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере».

Два года назад в одной из крупнейших больниц Северной Осетии были обнаружены неучтенные лекарства на сумму 1,8 млн руб. Тогда были подозрения, что медикаменты, закупленные за счет казны, готовили для перепродажи в аптечной сети.

Екатерина Погонцева

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