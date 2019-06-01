Ежемесячный норматив на лекарства и медизделия льготникам увеличили на 34 рубля

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о нормативе финансовых затрат на социальную помощь льготным группам населения. В 2019 году на лекарства и медицинские изделия льготники будут получать 860 рублей в месяц. Столько же будет выделяться детям-инвалидам на спецпродукты лечебного питания. Всего на эти цели в текущем году выделено 31,4 млрд рублей.

В постановлении говорится, что льготники будут получать финансовую помощь «в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)». В 2018 году аналогичный норматив составлял 826,3 рубля в месяц.

В середине 2018 года правительству пришлось на 1,9 млрд рублей (до 33,5 млрд рублей) увеличить федеральную субвенцию регионам на обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а детей-инвалидов – лечебным питанием.

В первом квартале 2018 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тысячи и составило более 3,4 млн человек.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: rg.ru

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