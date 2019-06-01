«Экобалтик» планирует выпускать фармупаковку для российских производителей

Компания «Аруна» планирует расширить производство упаковки для фармацевтических изделий на площадке индустриального парка «Экобалтик» в Багратионовском районе. Речь идёт о строительстве нового производственного здания, в котором разместится несколько цехов. В настоящее время акционеры определяются с оптимальным технологическим решением и ведут переговоры с потенциальными иностранными партнёрами.

Как рассказал советник губернатора Калининградской области по инвестиционной политике Андрей Горохов, планы компании гораздо шире, чем просто открытие новой производственной линии. Согласно им, на «Экобалтике» в перспективе трёх лет появится собственное оборудование для создания пресс-форм – устройств для получения пластиковых изделий различной конфигурации. В первую очередь, речь идёт о создании собственного производства распылителей, которые необходимы для упаковки медикаментов в виде спреев.

Сегодня они производятся на промышленных мощностях компании «Аруна» в Калининграде для упаковки препарата «Мирамистин» на площадке «Экобалтик». После открытия нового завода, компания рассчитывает начать поставки упаковки для фармпрепаратов на российский рынок.

По мнению Андрея Горохова, в настоящее время он не является высококонкурентным. Это связано с позицией отечественного фармбизнеса и иностранных производителей, локализовавших в России свои предприятия по производству медикаментов.

«Фарма – это достаточно маржинальный бизнес, и для многих игроков проще работать на лекарственном рынке, приобретать упаковку за рубежом, нежели заниматься её «побочным» производством. Многие фармацевтические производители специфическую упаковку в России практически не делают, размещают закупки у Gerresheimer и других поставщиков. Мы стали делать упаковку для своего препарата самостоятельно, и себестоимость конечного продукта при этом значительно снизилась. Поэтому мы понимаем, что будем значительно дешевле для российского рынка, чем европейские поставщики. Это показывает уже сегодняшний опыт», – прокомментировал Андрей Горохов.

Пока концепция новых цехов не утверждена, «Инфамед-К» проводит технологические эксперименты по созданию собственной пресс-формы в уже существующем цеху упаковки. После реализации проекта по расширению производства, «старый» цех будет модернизирован или перепрофилирован.

«Ничего сверхъестественного нет, у нас огромный опыт в пластике, не сомневаюсь, что мы это сделаем, но не торопясь», – заключил Андрей Горохов.

ИСТОЧНИК:RUGRAD.EU

gmpnews