Натуральный объём импорта фармсубстанций в Россию по итогам I квартала сократился на 1,6%

В 1 кв. 2019 г. объём поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию составил 25,4 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Показатель прироста относительно аналогичного периода 2018 г. достиг 15,4%, при проведении расчётов в рублях. Натуральная динамика демонстрирует обратную тенденцию, в текущем году отгрузки АФИ сократились на 1,6% (в тоннах). Всего за первые три месяца текущего года в Россию было ввезено 2,6 тыс. тонн субстанций фармакопейного и технического класса чистоты, сообщается в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

Несмотря на отрицательную натуральную динамику ассортимент ввозимых в нашу страну АФИ в текущем году заметно вырос, в частности за январь-март 2019 г. поставлялось 392 МНН (годом ранее 378), в т.ч. поставки 5-ти МНН стартовали впервые в текущем году и ранее не осуществлялись. Максимальные объёмы импорта среди «новичков» приходятся на Гадопентетовую кислоту, которую российская компания «Технология лекарств» закупает в Южной Корее для производства контраста для МРТ Гадопентетовая кислота-ТЛ. А также на Никорандил, последний поставляется в виде технической АФИ из Китая и используется для производства антиангинального препарата Кординик компании «ПИК-Фарма».

Безусловными лидерами по объёмам поставок АФИ в денежном выражении за 1 кв. 2019 г. стали «Сервье» и «КРКА», отгрузки компаний за период составили соответственно 2,4 и 2,3 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки с НДС), для подобных объёмов разница в 100 млн. руб. выглядит весьма символической. Интересно, что за период поставки «Сервье» сократились на 21% (в рублях), а поставки «КРКА» напротив выросли на 13%.

А вот абсолютный рекорд по динамике отгрузок по итогам периода январь-март 2019 г. поставила индийская «Дишман Групп», отгрузки компании в рублях выросли за год в 343 раза. В текущем году «львиная доля» поставок приходилась на Бедаквилина фумарат – весь объём (порядка 346 млн. руб.) импортировался российской «Фармстандарт». Из данной АФИ компания производит противотуберкулёзный препарат Сиртуро. Значительными темпами так же растут поставки «Новартис» (в 16 раз), компания продолжает загружать своё предприятие в Санкт-Петербурге «Новартис-Нева». Здесь основные объёмы импорта приходились на Вилдаглиптин (препараты Галвус и Галвус Мет), всего за период предприятие импортировало 3 наименования АФИ.

Из числа аутсайдеров отметим «Такеда», за период компания поставляла только одно наименование – Актовегин, при этом рублёвый объём отгрузок за год сократился на 37%, поставки в натуральном выражении (в тоннах) снижаются на сопоставимую величину.

gmpnews