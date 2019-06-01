Импорт лекарств в РФ по итогам I квартала показывает рост в рублях и падение в упаковках

По итогам 1 кв. 2019 г. в Россию было ввезено готовых ЛП на сумму 125,5 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), динамика к аналогичному периоду 2018 г. составила при проведении расчётов в рублях 8,5%. Импорт in-bulk за тот же период достиг 30 млрд руб., при этом поставки нерасфасованной продукции за год выросли на 24,4%. Общая рублёвая динамика по поставкам ЛП в Россию за первые три месяца 2019 г. достигла 11,3%, сообщается в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

С натуральной динамикой всё обстоит значительно хуже. С начала года в Россию было ввезено 406,8 млн упак. готовых ЛП, это на 9,2% меньше, чем по итогам 1 кв. 2018 г. Падают и отгрузки нерасфасованной продукции, здесь за период фиксируем -33,6% при проведении расчётов в минимальных единицах дозирования (МЕД). Общая динамика поставок ГЛП и in-bulk за период при расчётах в МЕД составила -12,6%. Здесь можно констатировать активизацию процесса импортозамещения, который в 2018 г. объективно притормозился. Для сравнения отечественные производители в 1 кв. 2019 г. продемонстрировали рост отгрузок в упаковках на 0,5% и соответственно на 1,2% в МЕД.

Из числа корпораций, лидирующих в топ-15 по объёмам импорта готовых ЛП, максимальную рублёвую динамику за период продемонстрировали компании «Астеллас» (отгрузки выросли в 2,3 раза) и «Алексион» (в 2 раза). В первом случае прирост поставок был обеспечен в основном за счёт препаратов Флемоксин Солютаб и Адваграф, которые не импортировались в нашу страну в 1 кв. 2018 г. Динамика поставок «Алексион» была фактически полностью обеспечена значительным ростом отгрузок препарата Солирис.

В отношении поставщиков нерасфасованной продукции в анализируемом периоде не было равных «Рош», отгрузки in-bulk по компании за год выросли практически в 8,2 раза. Из 19 торговых марок корпорации, которые импортировались в нашу страну в исследуемом периоде, 7 поставлялись в нерасфасованном виде. Впрочем, речи о расширении локализационной активности не идёт, все данные препараты отгружались и ранее, динамика скорее вызвана изменениями периодичности поставок. Локальными партнёрами корпорации по-прежнему выступают российские компании «Р-Фарм» и «Фармстандарт».

gmpnews