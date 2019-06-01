Призыв АРФП снять барьеры на торгах в Казахстане поддержали коллеги из ЕАЭС

Министерство Экономического развития РФ в ответ на обращение Ассоциации Российских фармацевтических производителей сообщило следующее: «2 апреля 2019 года Коллегией Евразийской экономической комиссии рассмотрен вопрос о наличии барьера в Республике Казахстан, по итогам чего Республике Казахстан предложено устранить дискриминационные меры, ограничивающие допуск российских и других евразийских производителей лекарственных средств к участию в государственных закупках в течение 3 месяцев. При не устранении барьера вопрос будет повторно вынесен на рассмотрение Коллегией Евразийской экономической комиссии с целью принятия уведомления о необходимости исполнения Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года».

Напомним, что российским производителям лекарственных средств ограничен доступ к участию в государственных закупках Республики Казахстан. В союзном государстве существуют законодательные ограничения по допуску российских фармацевтических производителей к участию в государственных закупках.

Единственный дистрибьютор (ТОО «СК-Фармация»), осуществляющий за счет бюджетных средств закупки лекарственных средств, отклоняет заявки российских производителей лекарственных средств со ссылкой на Постановление Правительства РК от 30.10.2009 г. № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

В связи с этим Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила обращение в Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли: «установленные в Республике Казахстан препятствия создают неравные условия обращения лекарственных средств на едином евразийском рынке и противоречат Договору о Евразийском экономическом союзе».

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, комментируя ответ министерства, отметил: «отрадно, что наши озабоченности услышаны. Хорошо, что мы не одиноки, нас поддержали коллеги из братских стран ЕврАзЭС. Дело за малым – казахстанской стороне принять позицию большинства и внести коррективы в национальную нормативную базу. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим это решение».

Пресс-служба АРФП

gmpnews