Ростовские аптечные сети усиливают свое присутствие в Крыму

Ростовские аптечные сети продолжают укреплять свои позиции в Крыму. ООО «Будь здоров!» (учредители ООО «Ригла» и ПАО «Протек») получило лицензии на осуществление фармдеятельности в городах республики и Севастополе. На данный момент по размеру выручки компания является абсолютным лидером в регионе.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2017 г. ростовское ООО «Будь здоров!» имело самую большую выручку из всех аптечных предприятий, работающих на полуострове. В топ-5 попала еще одна сеть из Ростовской области – ООО «ИРФС-Дешевая аптека». Наращивание числа точек крупнейшими операторами фармацевтического ритейла – тенденция, которую отмечает в своем отчете по результатам I квартала текущего года и DSM Group. Причем она происходит на фоне по-прежнему низкой динамики аптечного рынка в целом. Впрочем, в прошлом году Крым побил рекорд по объему туристического потока: его посетили 6,16 млн туристов, что на 29% выше показателей 2017 г. Прогнозы на текущий год также весьма оптимистичны.

Это не может не подогревать интерес к региону. Аптечные предприятия под брендом «Ригла» представлены во всех городских населенных пунктах Крыма. Компания готова взять на работу фармацевтов и провизоров и предлагает зарплату от 27 до 35 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

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