Корейские правоохранители нагрянули в офис компании Kolon Life Science Inc.

Правоохранительные органы Южной Кореи провели обыск в штаб-квартире фармацевтической компании Kolon Life Science Inc. («Колон Лайф Сайенс Инк.»), которую обвиняют неверном указании активного ингредиента геннотерапевтического препарата для лечения остеоартрита Invossa, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News.

Было установлено, что основной ингредиент препарата получен из клеток почки, а не хрящевой ткани, как указано в документах, направленных на рассмотрение в регуляторные органы.

Следствие намерено выяснить, знала ли компания об изменении и пыталась ли она скрыть информацию перед направлением заявки.

Месяцем ранее регуляторы отозвали лицензию на препарат и подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Kolon Life Science.

Продажи Invossa в Южной Корее прекращены с апреля текущего года.

В компании признали, что препарат неправильно маркируется с 2003 г., однако опровергли обвинения в манипуляции или сокрытии информации.

Согласно официальным данным, с 2017 г. в Южной Корее было сделано более 3,7 тыс. инъекций препарата.

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Илья Дугин

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