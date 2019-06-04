Надлежащие практики объединяют отрасль и мир

Крупнейшая конференция о надлежащих практиках в фармпроизводстве – IV Всероссийская GMP-конференция с международным участием состоится 23-25 сентября 2019 г. в городе Светлогорске (Калининградская область). В этом году конференция пройдет под девизом «Надлежащие практики: объединяя отрасль и мир».

Более 1000 специалистов из России, Азии, Европы и США будут обсуждать насущные проблемы российского и глобального фармацевтического рынка, а также роль надлежащих практик в обеспечении качества фармпроизводства и международной кооперации.

«Стандарты надлежащей производственной практики стали, без сомнения, тем общим фундаментом, на котором строится новая, современная, эффективная и высокотехнологичная российская фармацевтическая отрасль. Непрерывная работа по их гармонизации с международными практиками позволит российским компаниям все активнее осваивать не только российский, но и мировой рынок», – полагает директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алёхин.

Деловая программа конференции охватит широкий круг вопросов: вклад фармацевтической промышленности в экономику Российской Федерации, развитие экспорта, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, актуальные проблемы GMP-инспектирования.

Организаторами мероприятия являются Минпромторг России совместно с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

Место проведения: Калининградская область, город Светлогорск, ул. Ленина, д. 11, многофункциональный культурный центр «Янтарь-холл».

Стать участником конференции можно, подав заявку на официальном сайте мероприятия

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