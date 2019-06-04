Novartis достигает целей в КИ III фазы экспериментального препарата при астме

Компания Novartis («Новартис») объявила, что в клиническом исследовании (КИ) III фазы QUARTZ, изучавшем экспериментальный комбинированный ингаляционный препарат QMF149, достигнуты первичная и ключевые вторичных конечные точки у пациентов с астмой, у которых не удавалось достичь адекватного контроля заболевания; фиксированная доза комбинированного препарата QMF149 для приема 1 раз в сутки продемонстрировала существенные улучшения функции легких и контроля астмы по сравнению с монотерапией ингаляционным кортикостероидом (ИКС), сообщает PharmaTimes.

Согласно первым результатам КИ, indacaterol acetate и mometasone furoate в комбинации продемонстрировали статистически значимые улучшения функции легких, определяемые по объему форсированного выдоха за 1 секунду примерно через 24 часа после введения последней дозы экспериментального препарата.

В КИ участвовали более 800 субъектов мужского и женского пола с астмой. Средний возраст участников исследования составил 45,6 лет, а средняя продолжительность заболевания – 14 лет.

Комбинированный препарат проходит исследования в качестве средства терапии неадекватно контролируемой астмы у пациентов с персистирующими симптомами заболевания, несмотря на текущее лечение.

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Татьяна Кублицкая

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