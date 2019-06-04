Heritage Pharmaceuticals оштрафована за ценовой сговор

Американская фармацевтическая компания Heritage Pharmaceuticals («Херитидж Фармасьютикалз»), являющаяся подразделением индийской Emcure Pharmaceuticals («Эмкьюр Фармасьютикалз»), согласилась выплатить 7 млн долл. в рамках соглашения об урегулировании обвинений в картельном сговоре по ряду препаратов, в т.ч. для лечения сахарного диабета, сообщает Reuters со ссылкой на Минюст США.

Кроме того, компания урегулировала обвинения в подкупе врачей в целях увеличения назначения препаратов, покрываемых федеральными страховыми программами, в т.ч. glyburide, hydralazine и theophylline.

«Мы рады, что все уже позади», – заявил исполнительный директор Heritage Group в Северной Америке и Европе Уильям Март. Двое бывших топ-менеджеров компании Джеффри Глейзер и Джейсон Малек признали свою вину в Филадельфии в 2017 г., будучи обвиненными в фиксировании цен на doxycycline и попытках поделить рынок препарата glyburide.

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Илья Дугин

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