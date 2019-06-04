Минэкономразвития не одобрило проект о принудительном лицензировании

Министерство экономического развития раскритиковало предложение ФАС, которое должно было позволить правительству давать разрешения на использование изобретений без согласия патентообладателей.
Заключение Минэкономразвития размещено на федеральном портале проектов нормативных актов. Чтобы документ в итоге был принят, ФАС обязана его переделать, пишет РБК. По данным собеседника издания, знакомого с ходом работы над документом, от опубликованного варианта принято решение отказаться, отдельные положения из него будут прописаны в новом законопроекте. Кроме того, в правительстве разрабатывают документ, определяющий размер выплаты патентообладателю в случае принудительной лицензии и порядок ее выплаты.
«Минэкономразвития сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования, а также о наличии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», — говорится в заключении министерства.
Как писал «ФВ», в конце марта ФАС выставила на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О порядке принятия в интересах обороны и безопасности, в том числе защиты жизни и здоровья граждан, решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с выплатой ему соответствующего вознаграждения».
В ФАС такую инициативу объясняли тем, что злоупотребление правообладателем своим доминирующим положением может приводить к отказу от производства или поставки на территорию РФ социально необходимых товаров (лекарств, медицинских изделий и др.).
«Безусловно, такие действия могут повлечь угрозу жизни и здоровья граждан, а также создают неблагоприятную среду для развития конкуренции. Однако эффективных механизмов государственного воздействия на подобные нарушения законодательство не предусматривает», – указано в материалах к проекту постановления.
В проекте предлагалось закрепить, что порядок принятия решения об использовании изобретения, а также порядок выплаты компенсации определяется Правительством РФ.