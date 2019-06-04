Падение уровня доходов населения приведет к сокращению числа лончей

Доходы населения падали последние 6 лет, и, по прогнозам отдельных экспертов это падение продолжится. В этой ситуации заставить пациента доплатить за дополнительную ценность препарата будет все сложнее и сложнее.

Об этом заявил зам. генерального директора Stada cis Иван Глушков в ходе заседания РАФМ, которое было посвящено поиску моделей партнерства при выводе новых продуктов на рынок.

«В какой-то момент стоимость, которую надо заплатить за лонч, сделает его неинтересным. И количество лончей будет сокращаться»,— пояснил он.

По словам эксперта, история с партнерством исчерпывается одним вопросом: готовы ли партнеры от розницы брать на себя риски, связанные с достижением целей по доли рынка по конкретному продукту.

«Очевидно, что до тех пор, пока будет возможность работать в модели рекламного распространителя, увеличивая сумму счета за доступ к той доли рынка, которую контролирует ритейлер, никто из аптечных сетей на себя риски брать не будет»,— констатирует Иван Глушков.

В свою очередь директор по маркетингу компании Takeda Елена Семёнова пояснила, что в настоящий момент администрировать лончи стало намного проще, но краеугольным камнем является вопрос цены — стоимость лонча значительно возросла.

С другой стороны, у производителя появилось гораздо больше вариантов вывода препарат на рынок, аптечные сети в этом вопросе уже не доминанты.

«Производитель, который хочет лончевать 145 дженериков, может сейчас это сделать онлайн», — поясняет Елена Семенова.

Представители аптечных сетей заявляют, что кровно заинтересованы в новинках, но качественных лончей крайне мало.

«Если завтра появится препарат, который за одно применение лечит любую форму рака, поверьте, его лончевать не надо. Мы его и так возьмем», — утверждает руководитель направления по управлению маркетинговыми контрактами «36,6» Иван Федорченко.

С ним согласился и генеральный директор АС «Фарма» (Рязань) Александр Миронов.

«Наступает эра эксклюзивов. Если у конкурентов нет препарата, который интересен потребителю, то нам даже денег от вас не надо! Просто скажите заранее, где взять, и мы его закупим», — заявил он.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

pharmvestnik