Регулирование аптечных СТМ может быть оправдано

Есть аптечные сети, которые под собственной торговой маркой (СТМ) выпускают БАД с такими же действующими веществами, как в лекарственных препаратах. Эту практику надо прекратить, считает глава евразийского подразделения фармкомпании «Босналек» Валентина Бучнева.

По мнению эксперта, когда говорят о доступности качественных лекарственных средств, необходимо обсуждать всю товаропроводящую цепь. Пациент голосует рублем: выбирает наиболее дешевый препарат. И этим пользуются некоторые аптечные сети, выпуская БАД под своим СТМ, которые затем фармацевт предлагает пациенту вместо лекарства.

«Нельзя обойти вниманием сферу торговли БАД, которая остро нуждается в регулировании. Порочную практику замены настоящих лекарств на БАД под видом более дешевых аналогов необходимо прекратить», – отметила Валентина Бучнева во время «круглого стола» в Калуге, прошедшего в рамках Фармпробега.

Елена Калиновская

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