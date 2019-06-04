Эксперт: создание стоков – вынужденная мера

С приближением обозначенных сроков старта обязательной маркировки лекарств, некоторые производители все чаще задумываются о создании немаркированных стоков для обращения продукции с действующем сроком годности. С высокой долей вероятности можно предположить, что ряд компаний прибегнут к этой мере.

По мнению президента компании «Акрихин» Дениса Четверикова, «создание стоков, означает, что производитель серьезно готовится к введению маркировки с 1 января 2020 года, и на переходный период создает для себя буфер безопасности».

«На мой взгляд, создание стоков — следствие того, как тяжело идет процесс подготовки производителей к маркированию продукции, — подчеркнул он в беседе с «ФВ». — Это вынужденная мера».

Напомним, ранее партнер Deloitte Олег Березин указывал, что создание немаркированных товарных запасов сопряжено с рисками.

В свою очередь генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов отметил, что создание стоков можно рассматривать как временное решение, которое «смягчит последствия» в случае не готовности производителя к проекту.

Сами же логистические компании активно готовятся к предоставлению данной опции. «Мы как 3-pl оператор, начиная с февраля, предлагаем подобную услугу нашим клиентам и всем заинтересованным производителям, — рассказал собеседник «ФВ». – На нее есть довольно серьезный спрос, мы уже получили ориентировочные объемы, и к концу лета готовим площадки, которые будут соответствовать всем требованиям по качеству хранения и обработки товара».

Сергей Рякин

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