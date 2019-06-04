«Ростех» начал производство медизделий для лабораторной диагностики в Рыбинске

Рыбинский завод приборостроения (РЗП, входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») запустил производственную линию по выпуску микропробирок типа «Эппендорф» из медицинского пластика. На начальном этапе мощность предприятия составит 85 млн медизделий в год, объем инвестиций в проект не раскрывается.

Предполагается, что к 2021 году РПЗ будет выпускать до 450 млн медизделий для лабораторных исследований в год благодаря выпуску наконечников-дозаторов и расширению ассортимента пробирок.

Микропробирки типа «Эппендорф» используются для хранения и транспортировки биоматериалов при проведении лабораторных исследований. Пробирки могут использоваться для сепарации исследуемых материалов в центрифугах.

«Открытие нового высокотехнологичного производства – первый этап проекта, направленного на реализацию программы импортозамещения. К 2021 году мы планируем выйти на производство полного ассортимента лабораторного пластика и покрыть до 30% потребности российского рынка в целевых сегментах. Производимая продукция будет соответствовать всем международным стандартам», – заявил при запуске линии генеральный директор АО «Концерн «Вега» Вячеслав Михеев.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «РЗП» на 67,72% принадлежит АО «Концерн «Вега», а на 32,27% напрямую ГК «Ростех». Выручка предприятия в 2018 году составила 1,99 млрд рублей, чистая прибыль – 282,3 млн рублей.

ГК «Ростех» участвует в проекте централизации лабораторной службы в ряде регионов России. Договор о совместной деятельности по централизации клинико-диагностических лабораторий между ИМЦ концерна «Вега» и немецким поставщиком оборудования Siemens был подписан в январе 2018 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 4 млрд рублей.

В июне 2018 года к проекту присоединились профильная Федерация лабораторной медицины и АО «Барс груп» (входит в ГК «Ростех»), занимающееся созданием информационных систем для медучреждений, в сентябре 2018 года в проект по централизации вошли поставщики и разработчики расходных материалов – ООО «Гем», АО «Эфферон» и ЗАО «Диакон».

По плану к 2021 году предполагается централизовать клинико-диагностические службы в десяти регионах страны по схеме государственно-частного партнерства.

Источник: Ростех

Фото: texnogaz.ru

vademec