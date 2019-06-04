Группа X5 нашла нового партнера для открытия аптек в «Пятерочках»

X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») и участники партнерства «ИРИС» договорились об открытии до конца 2025 года 950 аптечных пунктов в магазинах «Пятерочка».

В магазинах «Пятерочка» на основе долгосрочной аренды появятся аптеки партнерства «ИРИС» с пунктами выдачи интернет-заказов, которые будут доставляться за счет логистической инфраструктуры X5 через собственные сортировочные центры группы.

Пока речь идет о двух участниках «ИРИС»: «Медэкспорт – Северная звезда» (сеть «Фармакопейка», Омск) и «Здравсервис» (сеть «Твой доктор», Тула). В партнерство входят также нижегородская Farmani вместе с сетью «Аптечество» и «Ставропольские городские аптеки». Аналогичные партнерские условия будут распространяться на всех участников «ИРИС», сообщил председатель совета директоров «Здравсервиса» Дмитрий Сокол.

По его словам, «Фармакопейка» и «Твой доктор» переведут «значительное количество собственных существующих аптек в соседние «Пятерочки».

По данным Vademecum, на 1 января 2019 года у «Фармакопейки» и «Твоего доктора» совместно было 890 аптек. В рейтинге «ТОП200 аптечных сетей России» объединенная сеть заняла 10-е место с выручкой 25 млрд рублей.

X5 собственные аптеки открывать не планирует, но для удобства посетителей их наличие важно, уточнил директор по развитию стратегического бизнеса X5 Retail Group Игорь Плетнев.

Стратегический партнер X5 по развитию аптек в закассовых зонах своих магазинов – сеть «Мега Фарм», входящая в Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова (также «Мега Фарм» развивалась за счет сотрудничества с «Азбукой вкуса» и РЖД).

В апреле 2018 года открылась тысячная точка «Мега Фарм», к 2021 году собственники намеревались довести общее количество точек до 4 тысяч, однако эти планы были скорректированы. В октябре 2018 года в «Мега Фарм» сменился гендиректор и началась оптимизация. К 1 января 2019 года сеть сократилась до 833 аптек.

Источник: X5 Retail Group

Фото: russian-consumer.ru

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