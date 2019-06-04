В Челябинской области за 200 млн рублей построят крупнейший в России центр по стерилизации МИ

На базе производственного объединения «Маяк» в Озерске Челябинской области началось строительство регионального центра облучательных технологий (РЦОТ). Предполагается, что центр, предназначенный в том числе для стерилизации МИ, станет самым крупным в России. Объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн рублей.

Предполагается, что РЦОТ будет выстроен вокруг новой промышленной гамма-установки, заряженной источниками с радионуклидом кобальт-60. Помимо стерилизации медизделий, в центре собираются обрабатывать методом холодной стерилизации пищевые продукты и оказывать комплексные услуги радиационной модификации материалов.

В настоящее время строительство идет на стадии котлована, ввести комплекс в эксплуатацию и провести первое тестовое облучение продукции планируется ближе к концу 2019 года.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, ПО «Маяк» на 100% принадлежит ГК «Росатом». В 2017 году предприятие выручило 20,1 млрд рублей и получило чистую прибыль в 225,6 млн рублей.

В феврале 2018 года завод по стерилизации медизделий открылся на базе Казанского медико-инструментального завода. Проект суммарной стоимостью около 150 млн рублей предполагает обработку 120 кубометров продукции в сутки.

Источник: Первый областной

vademec