Ростех начал производить пластиковые изделия для лабораторных исследований

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех открыл производственную линию по выпуску продукции из медицинского пластика для лабораторных исследований мощностью 85 млн единиц в год. Поэтапное развитие производства позволит к 2021 году производить до 450 млн пластиковых изделий для лабораторных исследований в год.

Новое производство, созданное на Рыбинском заводе приборостроения (входит в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»), выпускает один из наиболее востребованных расходных материалов для лабораторных исследований — микропробирки типа Эппендорф. Изделия производятся из высококачественного полипропилена и могут применяться для хранения, заморозки, транспортировки и проведения лабораторных исследований образцов биологических материалов и жидкостей. В соответствии с планом развития, к концу 2020 года будет налажен выпуск наконечников-дозаторов и пробирок типа Эппендорф других объемов.

«Открытие нового высокотехнологичного производства — первый этап проекта, направленного на реализацию программы импортозамещения. К 2021 году мы планируем выйти на производство полного ассортимента лабораторного пластика и покрыть до 30% потребности российского рынка в целевых сегментах. Производимая продукция будет соответствовать всем международным стандартам», — заявил генеральный директор АО «Концерн «Вега» Вячеслав Михеев.

Выпускаемые на данный момент пробирки типа Эппендорф представляют собой емкости конической формы с разметочной шкалой и защелкивающейся крышкой, которая обеспечивает сохранность содержимого в ходе исследований и при транспортировке, в том числе при авиаперевозке. Боковая поверхность сосуда имеет матовое окно для нанесения нестираемых надписей. Пробирки могут использоваться для сепарации исследуемых материалов в центрифугах.

«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав ГоскорпорацииРостех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

gmpnews