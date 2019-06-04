Топ-5 ожидаемых новых препаратов

Сегодня в мире идет целая волна разработок новых лекарственных средств, направленных на лечение редких и опасных заболеваний. В связи с этим для фармацевтов очень важно отслеживать выход инновационных препаратов, которые способны значительно улучшить качество жизни пациентов.

Предлагаем ознакомиться с 5 наиболее весомыми лекарственными средствами, которые находятся в разработке или недавно получили одобрение.

Онасемноген абепарвовец (Zolgensma, AveXis)

Онасемноген абепарвовец, который уже одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA), показан для лечения пациентов в возрасте до 2 лет с мышечной атрофией позвоночника — заболеванием, которое является основной генетической причиной детской смертности. Препарат представляет собой генную терапию на основе аденоассоциированных вирусных векторов. Значительным преимуществом препарата является его лекарственная форма. Препарат вводится в виде одноразовой внутривенной инфузии, в то время как существующее лечение нусинерсеном (Spinraza) включает инъекцию препарата в спинной мозг каждые 4 мес.

Несмотря на то что онасемноген абепарвовец обладает значительным потенциалом для лечения мышечной атрофии позвоночника, проблему представляет его стоимость. Для лечения 1 пациента требуется 1 флакон препарата, стоимость которого оценена в рекордную сумму — 2,125 млн дол. США, что делает его самым дорогим препаратом, доступным на рынке.

NKTR-181 (Nektar)

NKTR-181, новый опиоидный анальгетик, который имеет инновационную молекулярную структуру, отличающуюся от уже существующих опиоидов, что может дать возможность сдержать волну злоупотребления данной группой препаратов.

Благодаря медленному проникновению в головной мозг в клинических исследованиях препарат демонстрирует потенциал для ослабления эйфорического эффекта, который обычно связан с применением других обезболивающих препаратов. Тем не менее исследования также показали, что у пациентов формируется сходный уровень наркотической зависимости по сравнению с другими опиоидами, что вызвало обеспокоенность по поводу возможности контроля злоупотребления с помощью данного препарата.

В случае, если ожидаемая польза будет доказана, применение NKTR-181 может удовлетворить потребность в более безопасных альтернативах опиоидных препаратов.

Голодирсен (Sarepta Therapeutics)

Голодирсен предназначается для ограниченной группы пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна — редким генетическим заболеванием, вызванным мутацией в гене, ответственном за выработку мышечного белка дистрофина.

Данный препарат примечателен тем, что он предоставляет возможность лечения серьезной патологии при том, что другие варианты терапии недоступны. В случае одобрения данного лекарственного средства у большинства пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна появится возможность контроля своего состояния.

FDA назначило дату рассмотрения заявки на одобрение голодирсена на 19 августа 2019 г.

Упадацитиниб (AbbVie)

Упадацитиниб, показанный для лечения взрослых пациентов с ревматоидным артритом от средней до тяжелой степени, получил назначение на приоритетное рассмотрение FDA в феврале 2019 г. Упадацитиниб является первым ежедневным селективным пероральным ингибитором Янус-киназы (JAK), механизм действия которого аналогичен другим пероральным ингибиторам JAK, таким как тофацитиниб и барицитиниб. Однако упадацитиниб особенно примечателен тем, что он является единственным продуктом в классе, демонстрирующим превосходство по сравнению с адалимумабом при лечении ревматоидного артрита в ожидаемой одобренной дозе, что может привести к его широкому применению.

Тафамидис меглюмин (Vyndaqel)

Тафамидис меглюмин — первая в своем классе пероральная терапия транстиретин-амилоидной кардиомиопатии (transthyretin amyloid cardiomyopathy — ATTR-CM), которая была одобрена FDA в начале мая 2019 г. для лечения этого заболевания. ATTR-CM является редкой и опасной для жизни патологией. В США около 100 тыс. человек живут с этим заболеванием. До момента одобрения тафамидис меглюмина не существовало доступного лечения ATTR-CM, помимо симптоматической терапии и, в редких случаях, пересадки сердца.

По материалам www.specialtypharmacytimes.com

apteka.ua