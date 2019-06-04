«Фармсинтез» и «Космофарм» заключили эксклюзивный договор на дистрибьюцию Неовира

Санкт-петербургская фармацевтическая компания-разработчик оригинальных препаратов ПАО «Фармсинтез» передала эксклюзивные права на дистрибьюцию лекарственного препарата Неовир партнерской компании ООО «Космофарм». Выбор единственного дистрибутора позволит систематизировать поставки Неовира в Российской Федерации. Срок действия данного договора — 3 года.

Неовир – один из первых препаратов, появившихся в продуктовой линейке ПАО «Фармсинтез». Входит в число наиболее известных (зарегистрирован в 1995 году) и востребованных отечественных инъекционных иммуномодуляторов с высокой эффективностью. Назначается в комплексной терапии герпетических инфекций, мико- и уреоплазмозов, гонококковых, хламидийных и других инфекций, передающихся половым путем для повышения эффективности стандартной терапии и предупреждения развития рецидивов. Применяется в качестве профилактики гриппа и ОРВИ.

Объем продаж Неовира в 2018 году составил 72 тысяч упаковок (342 тысячи ампул), что на 32% (20%) больше, чем в 2017 году (по данным IQVIA). В соответствии с достигнутыми сторонами договоренностями объемы продаж Неовира будут ежегодно увеличиваться на протяжении всего периода действия контракта.

ПАО «Фармсинтез» (г. Санкт-Петербург) – публичное акционерное общество, осуществляющее разработку, производство фармацевтических субстанций и лекарственных средств как собственного портфеля, так и на условиях контрактного производства. Уникальный производственный комплекс расположен в Ленинградской области. ПАО «Фармсинтез» является головной компанией холдинга, ключевыми активами которого являются компании Xenetic Bioscience Inc. (CША) – разработчик ряда перспективных лекарственных средств и Kevelt AS (Эстония) – разработчик и производитель лекарственных средств для рынков США, Европы и стран СНГ, имеющий сертификацию по стандарту GMP.

ООО «Космофарм» — динамично развивающаяся фармацевтическая компания. Ведет свою деятельность на российском рынке с 2006 года, по данным портала Vademecum входит в топ-20 компаний по объему заключенных государственных контрактов на продажу и дистрибуцию лекарственных препаратов и в тройку лидеров по поставке препаратов от ВИЧ. Осуществляет поставки лекарственных средств в 190 городов 58-и регионов России. С 2018 года Космофарм выполняет экспортные поставки.

gmpnews