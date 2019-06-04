«Балтфарма» увеличивает параметры будущего завода более чем в 2,5 раза

31 мая 2019 года состоялось заседание Экспертного совета ОЭЗ «Санкт-Петербург», на котором были рассмотрены 4 новых проекта, среди них ООО «БИОГЕН» (дочернее предприятие фармкомпании «Вертекс»), а также изменения в соглашения 2 действующих резидентов, включая ООО «Балтфарма». Общий объем заявленных инвестиций в проекты составляет 10,67 млрд рублей.

Согласно уточненному проекту ООО «Балтфарма», параметры будущего завода по производству фармацевтических субстанций увеличились более чем в 2,5 раза, передает «Коммерсант». Год назад получив участок 1,4 га на площадке «Новоорловская», фармподразделение группы «Балтрос» планировало в 2021 году запустить завод площадью 4 тыс. кв. м и стоимостью 796 млн рублей. По новым планам, об этом рассказал генеральный директор «Балтфармы» Захар Голант, объем капитального строительства составит 11,5 тыс. кв. м, в связи с чем компания намерена задействовать прилегающий земельный участок площадью 1,8 га. Общая площадь участка, таким образом, составит 3,2 га, новая стоимость проекта оценивается в 2,1 млрд рублей.

Сроки строительства сдвинулись на один год — ввести здание в эксплуатацию Захар Голант планирует в середине 2021 года, начать коммерческий выпуск продукции — в четвертом квартале 2022 года.

«Мы потратили прошлый год на проектирование. Были конкретизированы участки под различные формы выпуска и их мощности, плюс оснащение. Завод включит восемь производственных участков совокупным объемом выпуска до 80 тонн субстанций в год с учетом промежуточных стадий производства»,— сообщил господин Голант.

В портфеле для разработки у компании около 70 препаратов, по нескольким десяткам из которых заключены договоры с производителями готовых лекарственных форм (ГЛФ), уточнил он.

«»Балтфарма» сознательно отказывается от разработки собственных брендов, предлагая услуги по наработке субстанций и пилотных партий ГЛФ для конечных производителей дженериков,— говорит гендиректор предприятия.— По всем продуктам заключены предварительные соглашения, и необходимость увеличения производственных мощностей обусловлена именно этим спросом».

На российском рынке субстанций емкостью 92 млрд рублей российские производители обеспечивают меньше 8%. По расчетам Захара Голанта, «Балтфарма» со своим заводом сможет занять еще 15%. Расширенный участок учитывает долгосрочные планы компании по строительству второй, равной первой по мощности, очереди.

ООО «Биоген» планирует построить завод гормональных лекарственных препаратов и пробиотиков. Планируемые инвестиции более 4 млрд рублей.

gmpnews