Производимый в Узбекистане инсулин прошел государственную регистрацию

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана и ООО «Zamin Bio Health» начало реализацию крупного инвестиционного проекта в Андижанской области по производству инсулина. Производственная мощность предприятия 10 млн ампул инсулина в год.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана, в стране завершились все необходимые клиническо-исследовательские работы для производства качественного и соответствующего международным требованиям препарата «Инсулин». Клинические испытания инсулина трех типов «Juslin N», «Juslin R», «Juslin 30/70» завершились успешно.

На днях препараты прошли государственную регистрацию и получено разрешение на их применении в медицинской практике.

До сих пор инсулиновые препараты импортировались в Узбекистан. При полной мощности работы предприятия 30% производимой продукции будет покрывать внутренний рынок, будет сокращена доля импорта данного препарата, расширены экспортные возможности, будут сэкономлены валютные средства и снижена себестоимость лекарства.

gmpnews