Самый большой рост цен зарегистрирован на препараты для лечения эректильной дисфункции

По результатам исследования, опубликованным в журнале JAMA, больше всего цены выросли на препараты для лечения эректильной дисфункции, сообщает CNBC.

Исследователи изучали данные ассоциаций «Голубой крест» и «Голубой щит» о заявках на получение лекарственного препарата за 6 лет. Выяснилось, что реальные цены выросли на 49 препаратов, на 17 из них рост цен составил, по меньшей мере, 100%.

Цена на препарат Viagra компании Pfizer («Пфайзер») выросла на 190% за 6 лет, на препарат Cialis компании Eli Lilly («Эли Лилли») – на 187%, на препарат Forteo (также от Eli Lilly) – на 177%.

Как отметил руководитель исследования Натан Винайгер, его результаты разочаровывают, поскольку на повышение цен не влияет ни срок обращения препарата на рынке, ни наличие дженериков.

Не так давно Министерство здравоохранения и социальных служб США опубликовало директиву, обязывающую фармпроизводителей указывать розничные цены на некоторые препараты в телерекламе.

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Илья Дугин

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