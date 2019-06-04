Андрей Гусев покидает ГК «Эркафарм»

По имеющейся у ФВ неофициальной информации из кругов близких к компании, финансовый директор ГК «Эркафарм», которая владеет аптечными брендами такими как «Озерки», «Доктор Столетов», «Первая помощь», «Радуга», Андрей Гусев на этой неделе покидает свой пост.

Андрей Гусев пришел в «Эркафарм» в октябре 2018 г. До этого он был генеральным директором аптечной сети «Мега Фарм». Будущее возможное место его работы не известно.

Он окончил Тульский государственный технический университет с отличием одновременно по двум специальностям «Инженер-радиотехник» и «Экономист-менеджер».

С 2001 по 2011 годы занимал различные должности в группе «Протек» – от финансового директора до генерального директор сети «Ригла». В течение двух лет управлял медицинским центром «Клиника+31». Осенью 2012 года был назначен на пост генерального директора A5 Group. В 2016 году возглавил аптечную сетью «Мега Фарм».

Елена Калиновская

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