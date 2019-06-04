География лидера

Аптечная сеть «Ригла», которая возглавляет рейтинг по объему товарооборота не первый год, с января по апрель 2019 г. заняла 5,5% розничного коммерческого рынка. На первое мая у лидера насчитывалось порядка 2 497 точек в стране, что на 16% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За последний месяц было открыто еще около 25 аптечных учреждений.

Наибольшее количество точек сети находится в Москве (334), а ее доля рынка в столице составила 7,9%. В ТОP-5 регионов по количеству точек так же вошли: Московская область (279), Свердловская область (261), Ханты-Мансийский АО–Югра (102) и Республика Коми (96).

В Республике Саха временно закрылась франчайзи – аптека не приносит выручки, но пока все-таки считается рабочей. Сеть вышла из Удмуртской Республики.

Источник: AlphaRM

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