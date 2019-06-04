ФАС: дипломированные курьеры станут бременем для интернет-торговли лекарствами География лидера » Минздрав России закупает противовирусные препараты Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «О утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения, а также признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения закупок лекарственных препаратов». — Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 990 453,42 руб. Прием заявок заканчивается: 07.06.2019 09:00. — Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 914 893 740,81 руб. Прием заявок заканчивается: 14.06.2019 09:00. Елена Сидорова

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