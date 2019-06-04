ФАС: дипломированные курьеры станут бременем для интернет-торговли лекарствами

Инициатива разрешить доставку препаратов, купленных онлайн, только курьерами-медиками станет бременем для интернет-торговли лекарствами, считает начальник Управления социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

По его мнению, это создаст дополнительное давление на рынок труда, а главное – снизит эффект от легализации интернет-торговли лекарственными препаратами, пишет rns.online.

«Зарплаты такого вида курьеров могут тяжким бременем ложиться на стоимость лекарственных препаратов, и просто это будет экономически невозможно, либо невозможно в силу дефицита этого персонала», – заявил Тимофей Нижегородцев журналистам в кулуарах форума «Неделя российского ритейла» и добавил, что данная инициатива – это то же самое, что попросить сотрудников Роспотребнадзора доставлять продукты.

С момента принятия Госдумой 13 декабря 2017 г. в первом чтении правительственного законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» проводятся многочисленные дискуссии по вопросу доставки лекарств, заказанных по интернету: кто должен ее осуществлять – курьер без специального образования или дипломированный фармацевт, который сможет просветить покупателя в вопросах приема препарата.

Стоит отметить, что даже в аптечном сообществе нет единого мнения по этому вопросу.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входит один из крупнейших интернет-ритейлеров Ozon.ru, считают требования к специалистам, которые доставляют лекарства, завышенными.

Президент АКИТ Артем Соколов ранее заявлял, что клиент может получить все консультации фармацевта дистанционно, а задача курьера – только довезти собранный по всем правилам заказ.

Фото: fas.gov.ru

Елена Сидорова

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