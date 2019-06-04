«Аргентум» не смог добиться отмены штрафа в полмиллиона рублей

Апелляционные жалобы фармацевтической компании ООО «Аргентум» оставлены без удовлетворения. Суды признали, что за обращение фальсифицированных/контрафактных ЛС фирма была привлечена к административной ответственности с соблюдением всех требований закона.

Напомним, в прошлом году в территориальный орган Росздравнадзора по Республике Башкирия поступило обращение главы представительства корпорации «Селджен Интернэшнл Холингз Корпорэйшн» о поставке в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова» лекарственного препарата «Вайдаза, лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, флаконы 100 мг» с признаками фальсификации и/или контрафактности. Регулятор провел исследование и убедился, что подозрения правообладателя были не напрасны: флаконы, полученные от ООО «Аргентум», существенно отличались от оригинального образца продукции. В отношении поставщика завели административное дело, а в марте этого года по требованию территориального органа Росздравнадзора Арбитражный суд Республики Башкирия оштрафовал исполнителя контракта на 500 тыс. руб.

Компания попыталась опротестовать эти решения, однако проиграла оба иска (о признании незаконным возбуждения административного дела и об отмене штрафа). На днях апелляционные судебные инстанции снова признали правоту Росздравнадзора в этих спорах.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik